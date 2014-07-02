Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5
Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.
10 m-es hosszú élettartamú 400 (DN 8) magasnyomású tömlő forgó csatlakozóval és nagy szakítószilárdságú acélhuzal kétszeres fémbetéttel. Kétoldali csavarzattal. M 22 x 1,5 törésvédelemmel. További adatok: névleges átmérő 8/155 °C/400 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|400
|Hossz (m)
|10
|Csatlakozómenet
|2x M22x1,5
|Csomagolási súly (kg)
|3,7