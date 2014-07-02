10 m-es hosszú élettartamú 400 (DN 8) magasnyomású tömlő forgó csatlakozóval és nagy szakítószilárdságú acélhuzal kétszeres fémbetéttel. Kétoldali csavarzattal. M 22 x 1,5 törésvédelemmel. További adatok: névleges átmérő 8/155 °C/400 bar.