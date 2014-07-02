Magasnyomású tömlő - Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2x M22x1,5

Hosszú élettartamú, 10 m hosszú magasnyomású tömlő (DN 8) 2-szeres fém betéttel és kétoldali csavarzattal. Max. nyomás 400 bar.

10 m-es hosszú élettartamú 400 (DN 8) magasnyomású tömlő forgó csatlakozóval és nagy szakítószilárdságú acélhuzal kétszeres fémbetéttel. Kétoldali csavarzattal. M 22 x 1,5 törésvédelemmel. További adatok: névleges átmérő 8/155 °C/400 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 10
Csatlakozómenet 2x M22x1,5
Csomagolási súly (kg) 3,7