Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

A 2-szeres fémbetét gondoskodik a tömlő különösen hosszú élettartamáról. Max. 400 bar nyomásig.

Névleges átmérő: 8/155°C/400 bar

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 15
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 4,7
Magasnyomású tömlő - Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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