Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) NW 8/155°C/400 bar

20 m-es hosszú élettartamú 400 (DN 8) magasnyomású tömlő szabadalmaztatott (forgó csapágyazású) AVS-pisztoly- és kézi csavaros csatlakozással. M 22 x 1,5 törésvédelemmel. Nagy szakítószilárdságú acélhuzal kétszeres fémbetéttel. További adatok: névleges átmérő 8/155 °C/400 bar.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 20
Csatlakozómenet 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Csomagolási súly (kg) 6,1
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás