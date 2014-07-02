Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Longlife 400 szabadalmaztatott AVS-csatlakozással ( elcsavarodás elleni védelemmel) (forgó csapágyazott ) NW 8/155°C/400 bar
20 m-es hosszú élettartamú 400 (DN 8) magasnyomású tömlő szabadalmaztatott (forgó csapágyazású) AVS-pisztoly- és kézi csavaros csatlakozással. M 22 x 1,5 törésvédelemmel. Nagy szakítószilárdságú acélhuzal kétszeres fémbetéttel. További adatok: névleges átmérő 8/155 °C/400 bar.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|400
|Hossz (m)
|20
|Csatlakozómenet
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|6,5