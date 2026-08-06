Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Masszív magasnyomású tömlő 2-szeres fémbetéttel, ANTI!Twist csavarodásmentes kialakítás és kétoldali EASY!Lock kézi csavarzat. Névleges átmérő DN 8, 20 m hossz, max. 400 bar nyomás.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 20
Csatlakozómenet 2 x EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 7
Magasnyomású tömlő - Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Kompatibilis készülékek
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