Magasnyomású tömlő - Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Magasnyomású tömlő 2 rekeszes acélbetéttel, AVS tömlőtekercs csatlakozással, valamint EASY! Lock kézi csavaros csatlakozással.
Magasnyomású tömlő 2 rekeszes acélbetéttel, AVS tömlőcsévélő csatlakozással, valamint az EASY! Lock kézi csavaros csatlakozással.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Belső átmérő ( )
|ID 8
|Hőmérséklet (°C)
|max. 155
|Max. nyomás (bar)
|400
|Hossz (m)
|40
|Csatlakozómenet
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
|Csomagolási súly (kg)
|12,4