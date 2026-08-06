Magasnyomású tömlő - Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás

Magasnyomású tömlő 2 rekeszes acélbetéttel, AVS tömlőtekercs csatlakozással, valamint EASY! Lock kézi csavaros csatlakozással.

Magasnyomású tömlő 2 rekeszes acélbetéttel, AVS tömlőcsévélő csatlakozással, valamint az EASY! Lock kézi csavaros csatlakozással.

Specifikációk

Műszaki adatok

Belső átmérő ( ) ID 8
Hőmérséklet (°C) max. 155
Max. nyomás (bar) 400
Hossz (m) 40
Csatlakozómenet 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás
Csomagolási súly (kg) 12,4
Magasnyomású tömlő - Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS tömlődob csatlakozás