A mikroszálas EasyFix törlőkendő könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket a kevésbé érzékeny kőfelületekről. A készlet tartalma 2 nedvszívó mikroszálas törlőkendő, a kíváló és higiénikus tisztítási eredményekhez. A padlótörlő kendő egyszerűen feltehető a gőztisztító padlófejére, és máris indulhat a tisztítás. Garantált tisztaság a sarkokban és a széleken is. Különösen komfortos a használata, mert felváltja a hagyományos felmosást, ezáltal elkerülhető a szennyeződéssel való érintkezés is. A törlőkendő 60 °C-on mosható.