Mikroszálas EasyFix kendő durva szennyeződésekhez (SC)
A mikroszálas EasyFix törlőkendő könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket a kevésbé érzékeny kőfelületekről. A tépőzár lehetővé teszi a kendő egyszerű cseréjét a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
A mikroszálas EasyFix törlőkendő könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket a kevésbé érzékeny kőfelületekről. A készlet tartalma 2 nedvszívó mikroszálas törlőkendő, a kíváló és higiénikus tisztítási eredményekhez. A padlótörlő kendő egyszerűen feltehető a gőztisztító padlófejére, és máris indulhat a tisztítás. Garantált tisztaság a sarkokban és a széleken is. Különösen komfortos a használata, mert felváltja a hagyományos felmosást, ezáltal elkerülhető a szennyeződéssel való érintkezés is. A törlőkendő 60 °C-on mosható.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése egyszerű rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|100% poliészter
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kőpadlók
- Kemény padlók
- Csempék