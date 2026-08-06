Mikroszálas EasyFix kendő durva szennyeződésekhez (SC)

A mikroszálas EasyFix törlőkendő könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket a kevésbé érzékeny kőfelületekről. A tépőzár lehetővé teszi a kendő egyszerű cseréjét a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.

A mikroszálas EasyFix törlőkendő könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket a kevésbé érzékeny kőfelületekről. A készlet tartalma 2 nedvszívó mikroszálas törlőkendő, a kíváló és higiénikus tisztítási eredményekhez. A padlótörlő kendő egyszerűen feltehető a gőztisztító padlófejére, és máris indulhat a tisztítás. Garantált tisztaság a sarkokban és a széleken is. Különösen komfortos a használata, mert felváltja a hagyományos felmosást, ezáltal elkerülhető a szennyeződéssel való érintkezés is. A törlőkendő 60 °C-on mosható.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
  • A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése egyszerű rányomással.
  • A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
  • Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 100% poliészter
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 345 x 112 x 18
Alkalmazási területek
  • Kőpadlók
  • Kemény padlók
  • Csempék