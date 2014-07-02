Mikroszálas henger, 300 mm

Világújdonság: Mikroszálas henger, 300 mm hosszú. Egyesíti a mikroszál kiemelkedő tisztítási erejét a hengertechnika előnyeivel. Ideális csiszolt kőpadló burkolatok tisztításához.

A 300 mm hosszú mikroszálas henger egy világújdonság! Egyesíti a mikroszál kiemelkedő tisztítási erejét a hengertechnika előnyeivel. Ideális csiszolt kőpadló burkolatok tisztításához. - különösen az RM 743 szerrel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Szín világoszöld
Hossz (mm) 300
Kefe anyaga mikroszálas
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 330 x 75 x 70

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