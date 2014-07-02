Mikroszálas henger, 300 mm
Világújdonság: Mikroszálas henger, 300 mm hosszú. Egyesíti a mikroszál kiemelkedő tisztítási erejét a hengertechnika előnyeivel. Ideális csiszolt kőpadló burkolatok tisztításához.
A 300 mm hosszú mikroszálas henger egy világújdonság! Egyesíti a mikroszál kiemelkedő tisztítási erejét a hengertechnika előnyeivel. Ideális csiszolt kőpadló burkolatok tisztításához. - különösen az RM 743 szerrel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|világoszöld
|Hossz (mm)
|300
|Kefe anyaga
|mikroszálas
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|330 x 75 x 70
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