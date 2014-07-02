Mikroszálas huzat

A mikroszálas huzat gondoskodik a szennyeződés eltávolításáról sima felületeken.

A mikroszálas huzat gondoskodik a szennyeződés optimális eltávolításáról olyan sima felületeken, mint az üveg vagy az ablak. A permetflakonnal, az ablaktisztító törlőrészével és az ablaktisztító koncentrátummal együtt garantálja a csíkmentes tisztaságot. Az ablaktisztítás így olyan könnyen elintézhető, mint korábban még soha.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas pad abrazív, valamint puha szálakkal
  • A szennyeződést optimálisan feloldja a felületről és letörli a kendővel.
  • Az abrazív szálakkal még a makacs szennyeződést is feloldja a felületről.
  • A puha szálak a szennyeződést optimálisan feltörlik.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 70 x 275 x 30
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek