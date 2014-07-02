A mikroszálas huzat gondoskodik a szennyeződés optimális eltávolításáról olyan sima felületeken, mint az üveg vagy az ablak. A permetflakonnal, az ablaktisztító törlőrészével és az ablaktisztító koncentrátummal együtt garantálja a csíkmentes tisztaságot. Az ablaktisztítás így olyan könnyen elintézhető, mint korábban még soha.