Mikroszálas huzat
A mikroszálas huzat gondoskodik a szennyeződés eltávolításáról sima felületeken.
A mikroszálas huzat gondoskodik a szennyeződés optimális eltávolításáról olyan sima felületeken, mint az üveg vagy az ablak. A permetflakonnal, az ablaktisztító törlőrészével és az ablaktisztító koncentrátummal együtt garantálja a csíkmentes tisztaságot. Az ablaktisztítás így olyan könnyen elintézhető, mint korábban még soha.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas pad abrazív, valamint puha szálakkal
- A szennyeződést optimálisan feloldja a felületről és letörli a kendővel.
- Az abrazív szálakkal még a makacs szennyeződést is feloldja a felületről.
- A puha szálak a szennyeződést optimálisan feltörlik.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|70 x 275 x 30
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek