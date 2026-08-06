A készletben lévő két, kiváló minőségű mikroszálas anyagból készült huzattal a szennyeződés és a zsír a kézi fejjel még jobban oldható és felszedhető. Ideális különösen erős és makacs fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez. Még a főzőlapon lévő makacs szennyeződéseket is gond nélkül eltávolítja. A beépített gumírozásnak hála a kézifejen való rögzítés, és levétel rendkívül egyszerű.