Mikroszálas huzat nagy körkefére
2 mikroszálas huzat a nagy körkefére. Magas minőségű mikroszál a szennyeződések még hatékonyabb eltávolításához és a ragyogó eredményekért a nagy körkefe használatával.
A még tökéletesebb megoldás zsírok-, és szennyeződések felvételére. Különösen ideális makacs szennyeződések feloldásához a fürdőben és a konyhában. A főzőlapon lévő lerakódásokat is gond nélkül eltávolítja.
Jellemzők és előnyök
Puha borító a nagy kerek keféhez, kiváló minőségű mikroszálakból
- Ideális a különösen makacs szennyeződések kíméletes eltávolítására minden kemény felületen a konyhában és a fürdőben.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- Mosógépben 60 °C on mosható. Ne használjon öblítőt.
Puha borító a nagy kerek keféhez, kiváló minőségű mikroszálakból
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|90 x 90 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Mosdó
- Főzőlapok
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Szekrények belső falai, fiókok
- Kipufogó burkolatok
- Rozsdamentes acél