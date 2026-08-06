A kiváló minőségű mikroszálas kendővel a kutyákat és más háziállatokat tisztítás és fürdés után szárazra törölhetjük. A mikroszál nagyon nedvszívó, ezért különösen alkalmas állatok számára. Használat után megakadályozza a szagok képződését és a ruha gyorsan szárad. 100 × 40 cm méret is elég nagy ahhoz, hogy megszáradjanak a nagytestű kutyák és más nagy állatok.