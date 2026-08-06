Mikroszálas kendő
Speciális mikroszálas kendő kutyák szárazra törléséhez. Nagyon sok vizet felszív és kiküszöböli a kellemetlen szagokat.
A kiváló minőségű mikroszálas kendővel a kutyákat és más háziállatokat tisztítás és fürdés után szárazra törölhetjük. A mikroszál nagyon nedvszívó, ezért különösen alkalmas állatok számára. Használat után megakadályozza a szagok képződését és a ruha gyorsan szárad. 100 × 40 cm méret is elég nagy ahhoz, hogy megszáradjanak a nagytestű kutyák és más nagy állatok.
Jellemzők és előnyök
Speciális mikroszálas törlőkendő
- Háziállatok megszárításához fürdetés után
mikroszálas
- NAGY MENNISÉGŰ VIZET VESZ FEL ÉS NEM GENERÁL KELLEMETLEN SZAGOKAT.
Puha
- KÉNYELMES A HÁZIÁLLATOK SZÁMÁRA.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|80% poliészter, 20% poliamid
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1000 x 600 x 5
Alkalmazási területek
- Kisállatok / kutyák