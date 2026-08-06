Mikroszálas kendő

Speciális mikroszálas kendő kutyák szárazra törléséhez. Nagyon sok vizet felszív és kiküszöböli a kellemetlen szagokat.

A kiváló minőségű mikroszálas kendővel a kutyákat és más háziállatokat tisztítás és fürdés után szárazra törölhetjük. A mikroszál nagyon nedvszívó, ezért különösen alkalmas állatok számára. Használat után megakadályozza a szagok képződését és a ruha gyorsan szárad. 100 × 40 cm méret is elég nagy ahhoz, hogy megszáradjanak a nagytestű kutyák és más nagy állatok.

Jellemzők és előnyök
Speciális mikroszálas törlőkendő
  • Háziállatok megszárításához fürdetés után
mikroszálas
  • NAGY MENNISÉGŰ VIZET VESZ FEL ÉS NEM GENERÁL KELLEMETLEN SZAGOKAT.
Puha
  • KÉNYELMES A HÁZIÁLLATOK SZÁMÁRA.
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 80% poliészter, 20% poliamid
Szín antracit
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1000 x 600 x 5
Alkalmazási területek
  • Kisállatok / kutyák