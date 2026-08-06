Mikroszálas kendőkészlet, EasyFix (2 db)
Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló EasyFix mikroszálas padlótisztító kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító fejre rögzíthetők.
Az EasyFix padlótisztító fejhez való EasyFix mikroszálas padlótisztító kendőkészlet 2 erős nedvszívó-képességű és strapabíró, kiváló mikroszálas anyagból készült padlótisztító kendőt tartalmaz. A kiváló és higiénikus tisztítási eredményekért keménypadlókon - még sarkokban és peremeken is gond nélkül tisztít. A tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas padlótisztító kendő egyszerűen és gyorsan a gőztisztító padlótisztító fejére rögzíthető: csak nyomja a padlótisztító kendőt az EasyFix padlótisztító fejre, és kész. A tisztítás után a mikroszálas padlótisztító kendő a piszokkal való érintkezés nélkül eltávolítható az EasyFix padlótisztító fejről: ehhez egyszerűen lépjen rá a kendőn lévő taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése egyszerű rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilis készülékek
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék