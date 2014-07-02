Tökéletes tisztaság az egész fürdőszobában a Kärcher gőztisztító törlőkendő készletével ez nem gond. A mikroszálas törlőkendőkészlet két speciális, mikroszálas plüssvelúr padlótörlő kendőt tartalmaz, amely optimálisan a gőztisztító fürdőszobában való használatra van kialakítva. A kiegészítő mikroszálas, abrazív törlőkendő gyorsan és megbízhatóan távolítja el a makacs vízkőlerakodásokat és szappanmaradványokat. A kiegészítő mikroszálas polírozókendő ideális tükrök és ás sima felületek polírozásához.