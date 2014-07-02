Mikroszálas kendőkészlet, fürdőszoba

Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a fürdőszobában: 2 puha padlótörlő kendő, 1 mikroszálas abrazív törlőkendő a makacs vízkő- és szappanlerakódások és maradványok eltávolításához, 1 mikroszálas polírozókendő tükrökhöz.

Tökéletes tisztaság az egész fürdőszobában a Kärcher gőztisztító törlőkendő készletével ez nem gond. A mikroszálas törlőkendőkészlet két speciális, mikroszálas plüssvelúr padlótörlő kendőt tartalmaz, amely optimálisan a gőztisztító fürdőszobában való használatra van kialakítva. A kiegészítő mikroszálas, abrazív törlőkendő gyorsan és megbízhatóan távolítja el a makacs vízkőlerakodásokat és szappanmaradványokat. A kiegészítő mikroszálas polírozókendő ideális tükrök és ás sima felületek polírozásához.

Jellemzők és előnyök
Mikroszálas abrazív kendő kézi tisztítófejhez abrazív, valamint puha mikroszálakkal
  • Abrazív szálak a vízkő optimális feloldásához
  • A kendő puha mikroszálai optimálisan feltörlik a feloldott szennyeződést.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • 60 °C-on géppel mosható.
Polírozókendő kiváló minőségű mikroszálas anyagból
  • Csíkmentes polírozási eredmény, nagy jó vízfelvétellel
Puha padlótörlőkendő kiváló minőségű, mikroszálas flíz anyagból
  • A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 110 x 6
Alkalmazási területek
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Tükrök
  • Mosdók
  • Csaptelepek
  • Kemény padlók