Mikroszálas kendőkészlet, fürdőszoba
Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a fürdőszobában: 2 puha padlótörlő kendő, 1 mikroszálas abrazív törlőkendő a makacs vízkő- és szappanlerakódások és maradványok eltávolításához, 1 mikroszálas polírozókendő tükrökhöz.
Tökéletes tisztaság az egész fürdőszobában a Kärcher gőztisztító törlőkendő készletével ez nem gond. A mikroszálas törlőkendőkészlet két speciális, mikroszálas plüssvelúr padlótörlő kendőt tartalmaz, amely optimálisan a gőztisztító fürdőszobában való használatra van kialakítva. A kiegészítő mikroszálas, abrazív törlőkendő gyorsan és megbízhatóan távolítja el a makacs vízkőlerakodásokat és szappanmaradványokat. A kiegészítő mikroszálas polírozókendő ideális tükrök és ás sima felületek polírozásához.
Jellemzők és előnyök
Mikroszálas abrazív kendő kézi tisztítófejhez abrazív, valamint puha mikroszálakkal
- Abrazív szálak a vízkő optimális feloldásához
- A kendő puha mikroszálai optimálisan feltörlik a feloldott szennyeződést.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- 60 °C-on géppel mosható.
Polírozókendő kiváló minőségű mikroszálas anyagból
- Csíkmentes polírozási eredmény, nagy jó vízfelvétellel
Puha padlótörlőkendő kiváló minőségű, mikroszálas flíz anyagból
- A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 110 x 6
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Tükrök
- Mosdók
- Csaptelepek
- Kemény padlók