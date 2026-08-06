Mikroszálas kendőkészlet, fürdőszoba
A mikroszálas fürdőszobai kendőkészlet két mikroszálas padlótisztító kendőt, egy a kézi fejhez való mikroszálas abrazív huzatot és egy mikroszálas polírozó kendőt tartalmaz.
Tökéletes tisztaság a fürdőszobában: a kiváló mikroszálas anyagból készült "Fürdőszoba" mikroszálas kendőkészlettel. Az EasyFix padlótisztító fejhez való két mikroszálas padlótisztító kendő a fürdőszobapadló ragyogó tisztaságáról gondoskodik, és a tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan rögzíthetők az EasFix padlótisztító fejen, majd a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolíthatóak. A kézi fejhez való mikroszálas abrazív huzattal még a makacs vízkő- és szappanmaradványok is gondmentesen eltávolíthatóak. A mikroszálas polírozó kendőnek köszönhetően a tükrök és más sima felületek teljesen új fényben ragyognak.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Mikroszálas abrazív huzat a kézi fúvókához abrazív és puha mikroszálakkal
- Vízkő és szappanmaradványok optimális oldása az abrazív szálaknak köszönhetően.
- Optimális szennyfelszedés a puha mikroszálaknak köszönhetően.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Polírozókendő kiváló minőségű mikroszálas anyagból
- Csíkmentes polírozási eredmény.
- Nagyon jó vízfelvétel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|Polírozószövet: 70% poliészter, 30% poliamid
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Mosdók
- Csaptelepek
- Tükrök