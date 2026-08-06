Tökéletes tisztaság a fürdőszobában: a kiváló mikroszálas anyagból készült "Fürdőszoba" mikroszálas kendőkészlettel. Az EasyFix padlótisztító fejhez való két mikroszálas padlótisztító kendő a fürdőszobapadló ragyogó tisztaságáról gondoskodik, és a tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan rögzíthetők az EasFix padlótisztító fejen, majd a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolíthatóak. A kézi fejhez való mikroszálas abrazív huzattal még a makacs vízkő- és szappanmaradványok is gondmentesen eltávolíthatóak. A mikroszálas polírozó kendőnek köszönhetően a tükrök és más sima felületek teljesen új fényben ragyognak.