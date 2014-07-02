Mikroszálas kendőkészlet, konyha
Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a konyhában: 2 puha, mikroszálas padlótisztító kendő, 1 puha huzat a kézi tisztítófejre makacs szennyeződés feloldására, 1 mikroszálas rozsdamentes acélhoz való törlőkendő.
Tökéletes tisztaság az egész konyhában, a Kärcher gőztisztító törlőkendő készletével ez nem gond. A mikroszálas törlőkendőkészlet két puha, mikroszálas padlótörlőkendőt tartalmaz a kézifejhez, ideális a makacs szennyeződés feloldására és feltörlésére például a főzőlapokon. Egy kiegészítő mikroszálas rozsdamentes acél törlőkendő valamennyi rozsdamentes acél felületet ismét ragyogóvá tesz. Minden törlőkendő optimálisan a gőztisztító konyhai használatához van kialakítva.
Jellemzők és előnyök
Rozsdamentes törlőkendő kiváló minőségű mikroszálból
- Csíkmentes polírozási eredmény, nagy jó vízfelvétellel
Puha padlótörlőkendő kiváló minőségű, mikroszálas flíz anyagból
- A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Puha huzat a kézi tisztítófejhez kiváló minőségű mikroszálas-gyapjú anyagból
- A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 110 x 6
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Mosdó
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
- Kemény padlók
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Szekrények belső falai, fiókok
- Csempék