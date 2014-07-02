Tökéletes tisztaság az egész konyhában, a Kärcher gőztisztító törlőkendő készletével ez nem gond. A mikroszálas törlőkendőkészlet két puha, mikroszálas padlótörlőkendőt tartalmaz a kézifejhez, ideális a makacs szennyeződés feloldására és feltörlésére például a főzőlapokon. Egy kiegészítő mikroszálas rozsdamentes acél törlőkendő valamennyi rozsdamentes acél felületet ismét ragyogóvá tesz. Minden törlőkendő optimálisan a gőztisztító konyhai használatához van kialakítva.