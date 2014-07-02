Mikroszálas kendőkészlet, konyha

Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a konyhában: 2 puha, mikroszálas padlótisztító kendő, 1 puha huzat a kézi tisztítófejre makacs szennyeződés feloldására, 1 mikroszálas rozsdamentes acélhoz való törlőkendő.

Tökéletes tisztaság az egész konyhában, a Kärcher gőztisztító törlőkendő készletével ez nem gond. A mikroszálas törlőkendőkészlet két puha, mikroszálas padlótörlőkendőt tartalmaz a kézifejhez, ideális a makacs szennyeződés feloldására és feltörlésére például a főzőlapokon. Egy kiegészítő mikroszálas rozsdamentes acél törlőkendő valamennyi rozsdamentes acél felületet ismét ragyogóvá tesz. Minden törlőkendő optimálisan a gőztisztító konyhai használatához van kialakítva.

Jellemzők és előnyök
Rozsdamentes törlőkendő kiváló minőségű mikroszálból
  • Csíkmentes polírozási eredmény, nagy jó vízfelvétellel
Puha padlótörlőkendő kiváló minőségű, mikroszálas flíz anyagból
  • A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Puha huzat a kézi tisztítófejhez kiváló minőségű mikroszálas-gyapjú anyagból
  • A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 110 x 6
Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Mosdó
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Kemény padlók
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Szekrények belső falai, fiókok
  • Csempék