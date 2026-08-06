Kiváló minőségű mikroszálas kendőkészlet a teljes konyha tökéletes tisztaságához. Az EasyFix padlótisztító fejhez való két mikroszálas padlótisztító kendő ragyogóan tiszta konyhapadlóról gondoskodik. A tépőzáras rendszernek köszönhetően egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító fejre rögzíthetők, majd a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolíthatóak. A kézi fejhez való mikroszálas huzattal még a makacs szennyeződések (pl. a főzőlapon) is gondmentesen eltávolíthatóak. A mikroszálas, nemesacél eszközök tisztításához való kendővel pedig minden nemesacél felület új fényben ragyog fel.