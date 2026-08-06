Mikroszálas kendőkészlet, konyha

Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a konyhában: 2 puha, mikroszálas padlótisztító kendő, 1 puha huzat a kézi tisztítófejre makacs szennyeződés feloldására, 1 mikroszálas rozsdamentes acélhoz való törlőkendő.

Kiváló minőségű mikroszálas kendőkészlet a teljes konyha tökéletes tisztaságához. Az EasyFix padlótisztító fejhez való két mikroszálas padlótisztító kendő ragyogóan tiszta konyhapadlóról gondoskodik. A tépőzáras rendszernek köszönhetően egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító fejre rögzíthetők, majd a szennyeződéssel való érintkezés nélkül eltávolíthatóak. A kézi fejhez való mikroszálas huzattal még a makacs szennyeződések (pl. a főzőlapon) is gondmentesen eltávolíthatóak. A mikroszálas, nemesacél eszközök tisztításához való kendővel pedig minden nemesacél felület új fényben ragyog fel.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Mikroszálas huzat gumírozással
  • A huzat egyszerű fel- és lehúzásához.
  • A huzat nem csúszik el tisztítás közben.
Kényelmes tépőzáras rendszer
  • A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése mindössze rányomással.
  • A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Taposófül a padlótisztító kendőn
  • Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Rozsdamentes törlőkendő kiváló minőségű mikroszálból
  • Csíkmentes polírozási eredmény.
  • Nagyon jó vízfelvétel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 345 x 112 x 18
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Konyhai munkalapok
  • Mosdó
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
  • Rozsdamentes acél
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Szekrények belső falai, fiókok
  • Csempék