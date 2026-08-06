Mikroszálas padlótörlő készlet, EasyFix Mini
Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló EasyFix mikroszálas padlótisztító kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix Mini padlótisztító fejre rögzíthetők.
Az EasyFix Mini gőztisztító padlófej hozzá illő kettő, nedvszívó mikroszálas törlőkendővel gondoskodik a keménypadló felületek kíváló tisztaságáról- akár a nehezen elérhető helyeken is. Az okos tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas törlőkendő egyszerűen és gyorsan cserélhető és a padlófejre rögzíthető. A padlótörlő kendőt nyomja rá az EasyFix Mini padlófejre. Tisztítás után a mikroszálas törlőkendő az EasyFix Mini padlófejről a szennyeződéssel való érintkezés nélkül könnyedén eltávolítható: egyszerűen lépjen rá a rongyot rögzítő részre és húzza fel a padlófejet.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
- A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése egyszerű rányomással.
- A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Csatolja fel a padlótisztító kendőt
- Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
- Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|273 x 112 x 16
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )