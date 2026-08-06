Mikroszálas padlótörlő készlet, EasyFix Mini

Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló EasyFix mikroszálas padlótisztító kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix Mini padlótisztító fejre rögzíthetők.

Az EasyFix Mini gőztisztító padlófej hozzá illő kettő, nedvszívó mikroszálas törlőkendővel gondoskodik a keménypadló felületek kíváló tisztaságáról- akár a nehezen elérhető helyeken is. Az okos tépőzáras rendszernek köszönhetően a mikroszálas törlőkendő egyszerűen és gyorsan cserélhető és a padlófejre rögzíthető. A padlótörlő kendőt nyomja rá az EasyFix Mini padlófejre. Tisztítás után a mikroszálas törlőkendő az EasyFix Mini padlófejről a szennyeződéssel való érintkezés nélkül könnyedén eltávolítható: egyszerűen lépjen rá a rongyot rögzítő részre és húzza fel a padlófejet.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Kényelmes tépőzáras rendszer
  • A padlótisztító kendő padlótisztító fejre történő egyszerű felhelyezése egyszerű rányomással.
  • A padlótisztító kendő tisztítás közben nem csúszik el.
Csatolja fel a padlótisztító kendőt
  • Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: egyszerűen lépjen a taposófülre és húzza felfelé a padlótisztító fejet.
A padlótisztító kendő a padlótisztító fej mindegyik oldalán túlnyúlik
  • Sarkok, peremek és más, nehezen elérhető helyek fáradságmentes tisztításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 273 x 112 x 16
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Csempék
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )