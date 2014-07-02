Mikroszálas törlőkendő készlet Comfort és Classic padlótisztító fejhez

2 puha padlótisztító törlőkendő a szennyeződés jobb feloldásáért és feltörléséért.

2 puha padlótörlő kendő mikroszálas plüssvelúrból a szennyeződés jobb feloldására és feltörlésére. Az egyszerű padlótisztításért és ragyogó eredményekért különböző kemény padlókon, mint a csempe-, természetes kő, linóleum- és PVC-padlók.

Jellemzők és előnyök
Puha padlótörlőkendő kiváló minőségű, mikroszálas flíz anyagból
  • A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 400 x 110 x 8

Videók

Alkalmazási területek
  • Kemény padlók