Mikroszálas törlőkendő készlet Comfort és Classic padlótisztító fejhez
2 puha padlótisztító törlőkendő a szennyeződés jobb feloldásáért és feltörléséért.
2 puha padlótörlő kendő mikroszálas plüssvelúrból a szennyeződés jobb feloldására és feltörlésére. Az egyszerű padlótisztításért és ragyogó eredményekért különböző kemény padlókon, mint a csempe-, természetes kő, linóleum- és PVC-padlók.
Jellemzők és előnyök
Puha padlótörlőkendő kiváló minőségű, mikroszálas flíz anyagból
- A szennyeződés optimális feloldása, nagyfokú szennyeződésfeltörlés, a mikroszálas felület garantálja a jó tisztítási eredményeket minden kemény felületen.
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|400 x 110 x 8
Videók
Alkalmazási területek
- Kemény padlók