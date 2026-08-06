Mikroszálas törlőkendő készlet Comfort Plus padlótisztító fejhez
A kiváló minőségű, két puha padlótörlő kendő a Comfort Plus padlótisztító fejhez garantálják a szennyeződés jobb feloldását és feltörlését.
A Comfort Plus padlótisztítófejhez való törlőkendőkészlet két kiváló minőségű, mikroszálas padlótörlő kendőt tartalmaz. A Comfort Plus nagyobb padlótisztító fejjel kombinálva a szennyeződés jobban feloldható és feltörölhető. Ez a padlótisztítást rendkívül leegyszerűsíti és ragyogó eredményekről gondoskodik olyan kemény felületeken, mint a csempe-, természetes kő, linóleum vagy PVC-padlók.
Jellemzők és előnyök
Puha padlótörlőkendő kiváló minőségű, mikroszálas anyagból
- Jó tisztítási eredmények a szennyeződés optimális feloldásának és nagyfokú feltörlésének köszönhetően.
Egyszerű tisztítás
- Mikroszálas kendők tisztítása: gépi mosás 60 °C-nál.
A Comfort Plus padlótisztító fej intelligens rögzítése
- Érintésmentes törlőkendőcsere, nem kell megérinteni a szennyezett padlótisztító kendőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|120 x 10 x 350
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Csempék