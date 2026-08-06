A Comfort Plus padlótisztítófejhez való törlőkendőkészlet két kiváló minőségű, mikroszálas padlótörlő kendőt tartalmaz. A Comfort Plus nagyobb padlótisztító fejjel kombinálva a szennyeződés jobban feloldható és feltörölhető. Ez a padlótisztítást rendkívül leegyszerűsíti és ragyogó eredményekről gondoskodik olyan kemény felületeken, mint a csempe-, természetes kő, linóleum vagy PVC-padlók.