Mikroszálas kendő készlet 1 padlókendőt és 1 kiváló minőségű mikroszálas huzatot tartalmaz kéziszerszámokhoz. A szennyeződések jobb felszívása és eltávolítása érdekében. Padlótörlő, amely alkalmas a Kärcher gőztisztítókhoz való szokásos és nagy padlószerszámokhoz. A tisztításhoz helyezze a fedelet a kéziszerszámra. Minden csempézett, természetes kő, linóleum és PVC padló tisztítására.