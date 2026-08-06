Mikroszálas törlőkendő szett

Mikroszálas kendő készlet 1 padlókendőt és 1 kiváló minőségű mikroszálas huzatot tartalmaz kéziszerszámokhoz. A szennyeződés jobb felszívása érdekében.

Mikroszálas kendő készlet 1 padlókendőt és 1 kiváló minőségű mikroszálas huzatot tartalmaz kéziszerszámokhoz. A szennyeződések jobb felszívása és eltávolítása érdekében. Padlótörlő, amely alkalmas a Kärcher gőztisztítókhoz való szokásos és nagy padlószerszámokhoz. A tisztításhoz helyezze a fedelet a kéziszerszámra. Minden csempézett, természetes kő, linóleum és PVC padló tisztítására.

Jellemzők és előnyök
Mikroszálas padlótörlő kendő
  • A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Mikroszálas anyagból készült huzat kézi tisztítófejre
  • A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 200 x 125 x 45
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Csempék
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Főzőlapok
  • Kipufogó burkolatok
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Kemény padlók
  • Konyhák