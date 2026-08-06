Mikroszálas törlőkendő szett
Mikroszálas kendő készlet 1 padlókendőt és 1 kiváló minőségű mikroszálas huzatot tartalmaz kéziszerszámokhoz. A szennyeződés jobb felszívása érdekében.
Mikroszálas kendő készlet 1 padlókendőt és 1 kiváló minőségű mikroszálas huzatot tartalmaz kéziszerszámokhoz. A szennyeződések jobb felszívása és eltávolítása érdekében. Padlótörlő, amely alkalmas a Kärcher gőztisztítókhoz való szokásos és nagy padlószerszámokhoz. A tisztításhoz helyezze a fedelet a kéziszerszámra. Minden csempézett, természetes kő, linóleum és PVC padló tisztítására.
Jellemzők és előnyök
Mikroszálas padlótörlő kendő
- A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
- 60 °C-on géppel mosható.
Mikroszálas anyagból készült huzat kézi tisztítófejre
- A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|200 x 125 x 45
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Csempék
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Főzőlapok
- Kipufogó burkolatok
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Kemény padlók
- Konyhák