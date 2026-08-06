MJ 180 Multi Jet 3 in 1 szórószár

A Kärcher 3 az 1-ben Multi Jet szórócső alkalmas a K 7 Smart Control, a K 7 Full Control Plus és a K 7 Premium Full Control Plus (2017-től) magasnyomású mosókhoz.

Univerzális eszköz minden alkalmazáshoz: A Kärcher 3 az 1-ben Multi Jet egy fokozatmentesen változtatható nagynyomású lapos sprayt, egy forgó fúvókát és egy tisztítószersugarat kínál egyetlen szórócsőben. A megfelelő sugár kiválasztásához egyszerűen fordítsa el a szórófejet. A nyomás kényelmesen beállítható a szórópisztoly gombjaival. Alkalmas a Kärcher K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus és K 7 Premium Full Control Plus magasnyomású mosógépekhez (2017-től).

Jellemzők és előnyök
Teljes irányítás mindkét kézzel
  • Fokozatmentesen változtatható nyomásszabályozás az intelligens szórópisztollyal
Problémamentes szórószárcsere
  • Egyszerűen forgassa el a szórószárat és válassza ki a megfelelő sugarat.
Három szórószártípus egyben
  • Tisztítószer sugár, forgó sugár, és véglegesen beállítható magas nyomású lapos sugár. - A rugalmas munkavégzésért.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 445 x 63 x 63

Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.

Videók

Alkalmazási területek
  • Járművek
  • Motorkerékpárok és robogók
  • A ház és a kert körüli területek
  • Kert és kőfalak
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Kerítések