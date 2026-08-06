Univerzális eszköz minden alkalmazáshoz: A Kärcher 3 az 1-ben Multi Jet egy fokozatmentesen változtatható nagynyomású lapos sprayt, egy forgó fúvókát és egy tisztítószersugarat kínál egyetlen szórócsőben. A megfelelő sugár kiválasztásához egyszerűen fordítsa el a szórófejet. A nyomás kényelmesen beállítható a szórópisztoly gombjaival. Alkalmas a Kärcher K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus és K 7 Premium Full Control Plus magasnyomású mosógépekhez (2017-től).