MJ 180 Multi Jet 3 in 1 szórószár
A Kärcher 3 az 1-ben Multi Jet szórócső alkalmas a K 7 Smart Control, a K 7 Full Control Plus és a K 7 Premium Full Control Plus (2017-től) magasnyomású mosókhoz.
Univerzális eszköz minden alkalmazáshoz: A Kärcher 3 az 1-ben Multi Jet egy fokozatmentesen változtatható nagynyomású lapos sprayt, egy forgó fúvókát és egy tisztítószersugarat kínál egyetlen szórócsőben. A megfelelő sugár kiválasztásához egyszerűen fordítsa el a szórófejet. A nyomás kényelmesen beállítható a szórópisztoly gombjaival. Alkalmas a Kärcher K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus és K 7 Premium Full Control Plus magasnyomású mosógépekhez (2017-től).
Jellemzők és előnyök
Teljes irányítás mindkét kézzel
- Fokozatmentesen változtatható nyomásszabályozás az intelligens szórópisztollyal
Problémamentes szórószárcsere
- Egyszerűen forgassa el a szórószárat és válassza ki a megfelelő sugarat.
Három szórószártípus egyben
- Tisztítószer sugár, forgó sugár, és véglegesen beállítható magas nyomású lapos sugár. - A rugalmas munkavégzésért.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|445 x 63 x 63
Régi pisztolyokhoz 2010 gyártási évig (M pisztoly, 96, 97): M adapter (2.643-950.0) szükséges.
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- A ház és a kert körüli területek
- Kert és kőfalak
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerítések