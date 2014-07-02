MP 180 Multi Power Jet
Multi-Power-Jet 5 sugárfajtával egyetlen szórószárban: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és széles, nyomáscsökkentett lapos sugár. A megfelelő sugár kényelmes elforgatással kiválasztható.
A Multi-Power-Jet 5 sugárfajtát kínál egyetlen szórószárban: tisztítószersugár, magasnyomású lapossugár, rotorfúvóka, pontsugár és alacsony nyomású lapos sugár. A megfelelő sugár kiválasztása egészen egyszerűen kényelmes elforgatással kiválasztható. Így nem szükséges a szórószár körülményes cseréje. A Multi-Power-Jet alkalmas K3-K5 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosókhoz. Ez a sokoldalú készülék a ház, a kert és az autó tisztítására használható.
Jellemzők és előnyök
5 sugártípus
- 5 az 1-ben: 5 különböző sugárfajtával egyetlen szórószáron
- Nem szükséges a szórószárcsere
Kényelmesen hordozható
- Jobb kezelhetőség
Folyamatos átállítás
- A nyomás hozzáigazítható a mindenkori tisztítási feladathoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|447 x 57 x 57
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Járművek
- Motorkerékpárok és robogók
- A ház és a kert körüli területek
- Kert és kőfalak
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Kerítések
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