Multifunctional nozzle low-pressure
Sokoldalú 4 az 1-ben multifúvóka az OC 3 és OC 4 mobil magasnyomású mosókhoz spot, lapos, köd és sugárfúvókával a különböző alkalmazásokhoz. Könnyen beállítható a fúvókafej elforgatásával.
A multi jet négy permetezést biztosít egyetlen fúvókában: folt sugár, lapos sugár, ködsugár és áramlás sugár. A többfúvóka ezért ideálisan alkalmazható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz anélkül, hogy még a tartozékot is cserélni kellene. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához. A bajonettadapter segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhet tartozékokat. A Multi Jet minden OC 3 és OC 4 modellel kompatibilis.
Jellemzők és előnyök
4 az 1-ben több fúvókaNégy különböző permetezési típust kombinál egyetlen fúvókában. A fúvókafejen lévő szimbólumok a megfelelő permetezési típust jelzik.
IdőmegtakarításNincs szükség időigényes fúvókacserékre. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához.
Tisztítás és öntözés egy lépésbenNem szükséges a kerti tömlő és szórópisztoly cseréje
Lapos sugár
- Univerzális vízsugár különféle tárgyak és felületek tisztítására.
Pontsugár
- Rendkívül erős fúvóka a makacs szennyeződések eltávolításához és foltok tisztításához a nehezen elérhető helyeken.
Permezető sugár
- Gyengéd permetezősugár kényesebb munkákhoz (pl. kutyamosás vagy növények itatása).
Öntöző sugár
- Növények öntözése.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|119 x 59 x 59
Alkalmazási területek
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Kisállatok / kutyák
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák