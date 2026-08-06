A multi jet négy permetezést biztosít egyetlen fúvókában: folt sugár, lapos sugár, ködsugár és áramlás sugár. A többfúvóka ezért ideálisan alkalmazható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz anélkül, hogy még a tartozékot is cserélni kellene. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához. A bajonettadapter segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhet tartozékokat. A Multi Jet minden OC 3 és OC 4 modellel kompatibilis.