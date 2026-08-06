Multifunctional nozzle low-pressure

Sokoldalú 4 az 1-ben multifúvóka az OC 3 és OC 4 mobil magasnyomású mosókhoz spot, lapos, köd és sugárfúvókával a különböző alkalmazásokhoz. Könnyen beállítható a fúvókafej elforgatásával.

A multi jet négy permetezést biztosít egyetlen fúvókában: folt sugár, lapos sugár, ködsugár és áramlás sugár. A többfúvóka ezért ideálisan alkalmazható a legkülönfélébb alkalmazásokhoz anélkül, hogy még a tartozékot is cserélni kellene. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához. A bajonettadapter segítségével gyorsan és egyszerűen cserélhet tartozékokat. A Multi Jet minden OC 3 és OC 4 modellel kompatibilis.

Jellemzők és előnyök
Multifunctional nozzle low-pressure: 4 az 1-ben több fúvóka
4 az 1-ben több fúvóka
Négy különböző permetezési típust kombinál egyetlen fúvókában. A fúvókafejen lévő szimbólumok a megfelelő permetezési típust jelzik.
Multifunctional nozzle low-pressure: Időmegtakarítás
Időmegtakarítás
Nincs szükség időigényes fúvókacserékre. Egyszerűen fordítsa el a fúvókafejet a megfelelő sugár kiválasztásához.
Multifunctional nozzle low-pressure: Tisztítás és öntözés egy lépésben
Tisztítás és öntözés egy lépésben
Nem szükséges a kerti tömlő és szórópisztoly cseréje
Lapos sugár
  • Univerzális vízsugár különféle tárgyak és felületek tisztítására.
Pontsugár
  • Rendkívül erős fúvóka a makacs szennyeződések eltávolításához és foltok tisztításához a nehezen elérhető helyeken.
Permezető sugár
  • Gyengéd permetezősugár kényesebb munkákhoz (pl. kutyamosás vagy növények itatása).
Öntöző sugár
  • Növények öntözése.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 119 x 59 x 59
Alkalmazási területek
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Kisállatok / kutyák
  • Cipők / túrabakancsok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Virágládák