Nagy kerek kefehuzat készlet

Két prémium mikroszálas huzat a nagy kerek keféhez a jobb szennyeződéseltávolításért és a káprázatos eredményekért.

Még hatékonyabban lazítja, felszedi a szennyeződéseket és a zsírt. Ideális a különösen nehéz és makacs szennyeződésekhez a fürdőszobákban és konyhákban. Még a főzőlapon lévő erős szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja.

Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
  • Ideális a különösen makacs szennyeződések kíméletes eltávolítására minden kemény felületen a konyhában és a fürdőben.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Méretek (H × Sz × M) (mm) 120 x 120 x 15
Alkalmazási területek
  • Konyhai munkalapok
  • Mosdó
  • Főzőlapok
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Szekrények belső falai, fiókok
  • Kipufogó burkolatok
  • Rozsdamentes acél