Nagy kerek kefehuzat készlet
Két prémium mikroszálas huzat a nagy kerek keféhez a jobb szennyeződéseltávolításért és a káprázatos eredményekért.
Még hatékonyabban lazítja, felszedi a szennyeződéseket és a zsírt. Ideális a különösen nehéz és makacs szennyeződésekhez a fürdőszobákban és konyhákban. Még a főzőlapon lévő erős szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja.
Jellemzők és előnyök
Prémium mikroszálas
- Ideális a különösen makacs szennyeződések kíméletes eltávolítására minden kemény felületen a konyhában és a fürdőben.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|120 x 120 x 15
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Konyhai munkalapok
- Mosdó
- Főzőlapok
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Szekrények belső falai, fiókok
- Kipufogó burkolatok
- Rozsdamentes acél