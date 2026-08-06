Nagy körkefe

A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek tisztíthatók.

Több felület ugyanannyi idő alatt. A nagy körkefe segítségével a nagyobb felületek gyorsabban válnak tisztává. A kisebb kefékkel összehasonlítva a nagy körkefével ugyanannyi idő alatt jóval nagyobb felület szabadítható meg a makacs szennyeződéstől.

Jellemzők és előnyök
Nagy tisztítási felületek
  • Nagyobb felületek gyors tisztítása.
Kiváló minőségű sörteanyag
  • Nagy, masszív és hosszú élettartamú körkefével a makacs szennyeződések is könnyedén eltávolíthatók.
Kerek felületek egyszerű tisztítása az ergonómikus kefeformának köszönhetően
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 50 x 50 x 48