Nagy körkefe
A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek tisztíthatók.
Több felület ugyanannyi idő alatt. A nagy körkefe segítségével a nagyobb felületek gyorsabban válnak tisztává. A kisebb kefékkel összehasonlítva a nagy körkefével ugyanannyi idő alatt jóval nagyobb felület szabadítható meg a makacs szennyeződéstől.
Jellemzők és előnyök
Nagy tisztítási felületek
- Nagyobb felületek gyors tisztítása.
Kiváló minőségű sörteanyag
- Nagy, masszív és hosszú élettartamú körkefével a makacs szennyeződések is könnyedén eltávolíthatók.
Kerek felületek egyszerű tisztítása az ergonómikus kefeformának köszönhetően
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|50 x 50 x 48
Kompatibilis készülékek
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU