Mikroszálas huzat kézifejhez

2 huzatból álló készlet a kézi fejhez. A huzatok kiváló minőségű mikroszálas anyagból készültek - a legjobb szennyoldáshoz és szennyfelvételhez.

A készletben lévő két, kiváló minőségű mikroszálas anyagból készült huzattal a szennyeződés és a zsír a kézi fejjel még jobban oldható és felszedhető. Ideális különösen erős és makacs fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez. Még a főzőlapon lévő makacs szennyeződéseket is gond nélkül eltávolítja. A beépített gumírozásnak hála a kézifejen való rögzítés, és levétel rendkívül egyszerű.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
  • A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
  • Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Huzat gumírozással
  • A huzat egyszerű fel- és lehúzásához.
  • A huzat nem csúszik el tisztítás közben.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 195 x 95 x 30

Videók

Alkalmazási területek
  • Mosdó
  • Zuhanykabinok/fürdőkádak
  • Konyhai munkalapok
  • Főzőlapok
  • Kipufogó burkolatok
  • Hűtőszekrény (belül/kívül)
  • Szekrények belső falai, fiókok
  • Rozsdamentes acél