Mikroszálas huzat kézifejhez
2 huzatból álló készlet a kézi fejhez. A huzatok kiváló minőségű mikroszálas anyagból készültek - a legjobb szennyoldáshoz és szennyfelvételhez.
A készletben lévő két, kiváló minőségű mikroszálas anyagból készült huzattal a szennyeződés és a zsír a kézi fejjel még jobban oldható és felszedhető. Ideális különösen erős és makacs fürdőszobai és konyhai szennyeződésekhez. Még a főzőlapon lévő makacs szennyeződéseket is gond nélkül eltávolítja. A beépített gumírozásnak hála a kézifejen való rögzítés, és levétel rendkívül egyszerű.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű mikroszálas anyag
- A szennyeződés hatékony feloldása és összegyűjtése kevésbé érzékeny keményfelület alapos tisztításakor.
- Gépi mosás 60 °C-ig lehetséges. Ne használjon öblítőt.
Huzat gumírozással
- A huzat egyszerű fel- és lehúzásához.
- A huzat nem csúszik el tisztítás közben.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|195 x 95 x 30
Videók
Kompatibilis készülékek
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (fehér)
- SC 1 Premium (fehér)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium (fehér)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix (sárga) ajándék fémkulaccsal
- SC 3 EasyFix + Windows Nozzle
- SC 3 EasyFix +disposable cloth set*EU
- SC 3 EasyFix Premium (fehér)
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU
Alkalmazási területek
- Mosdó
- Zuhanykabinok/fürdőkádak
- Konyhai munkalapok
- Főzőlapok
- Kipufogó burkolatok
- Hűtőszekrény (belül/kívül)
- Szekrények belső falai, fiókok
- Rozsdamentes acél