Alumínium nedves/száraz padlófúvóka DN 35 névleges méretben, 370 mm szélességgel és oldalgörgőkkel. A gumibetétek és a kefecsíkok gyorsan és egyszerűen cserélhetők egy klip segítségével. A fúvóka ideális a finom por, durva szennyeződések vagy folyadékok eltávolítására a Kärcher nedves és száraz porszívóival.