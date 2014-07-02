Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35

Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.

Alumínium nedves/száraz padlófúvóka DN 35 névleges méretben, 370 mm szélességgel és oldalgörgőkkel. A gumibetétek és a kefecsíkok gyorsan és egyszerűen cserélhetők egy klip segítségével. A fúvóka ideális a finom por, durva szennyeződések vagy folyadékok eltávolítására a Kärcher nedves és száraz porszívóival.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szélesség (mm) 370
Szín fekete
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 380 x 200 x 85

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