Nedves/száraz padlófej, alumínium, DN 35
Univerzális alumínium padlófej (DN35) 370 mm munkaszélességgel, állítható magasságú oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.903-064.0) és olajálló szívógumikkal (6.903-081.0). Csak NT porszívókhoz.
Alumínium nedves/száraz padlófúvóka DN 35 névleges méretben, 370 mm szélességgel és oldalgörgőkkel. A gumibetétek és a kefecsíkok gyorsan és egyszerűen cserélhetők egy klip segítségével. A fúvóka ideális a finom por, durva szennyeződések vagy folyadékok eltávolítására a Kärcher nedves és száraz porszívóival.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szélesség (mm)
|370
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,9
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|380 x 200 x 85
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