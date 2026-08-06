Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35
360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiéllel.
A robusztus műanyagból készült, DN 35-ös Adv nedves/száraz padlófúvókával könnyen eltávolíthatók a folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por. A padlófúvóka 360 milliméter széles, oldalgörgőket tartalmaz, és alkalmas a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A kefecsíkok és a gumibetétek gyorsan és egyszerűen cserélhetők egy klip segítségével.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szélesség (mm)
|360
|Szín
|antracit
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|360 x 220 x 90
Videók
Kompatibilis készülékek
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