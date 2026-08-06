Nedves/száraz padlófej, műanyag, DN 35

360 mm széles nedves-száraz padlótisztító fej egyszerűen cserélhető tartozékokkal. Kefecsíkkal és gumiéllel.

A robusztus műanyagból készült, DN 35-ös Adv nedves/száraz padlófúvókával könnyen eltávolíthatók a folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por. A padlófúvóka 360 milliméter széles, oldalgörgőket tartalmaz, és alkalmas a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A kefecsíkok és a gumibetétek gyorsan és egyszerűen cserélhetők egy klip segítségével.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szélesség (mm) 360
Szín antracit
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 360 x 220 x 90

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