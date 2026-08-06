A robusztus műanyagból készült, DN 35-ös Adv nedves/száraz padlófúvókával könnyen eltávolíthatók a folyadékok, a durva szennyeződések és a finom por. A padlófúvóka 360 milliméter széles, oldalgörgőket tartalmaz, és alkalmas a Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A kefecsíkok és a gumibetétek gyorsan és egyszerűen cserélhetők egy klip segítségével.