Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 40

360 mm munkaszélességű univerzális padlótisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.905-878.0) és gumiélekkel (6.905-877.0).

Finom por, durva szennyeződés vagy folyadék eltávolításához a Kärcher nedves és száraz porszívóival: nedves/száraz padlófúvóka DN 40 robusztus műanyagból, 360 milliméter széles, kefecsíkok, gumibetétek és oldalgörgők.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szélesség (mm) 360
Szín szürke
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 370 x 190 x 75

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