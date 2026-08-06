Nedves/száraz padlófej, standard műanyag, DN 40
360 mm munkaszélességű univerzális padlótisztító fej (DN 40) műanyagból. Oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal (6.905-878.0) és gumiélekkel (6.905-877.0).
Finom por, durva szennyeződés vagy folyadék eltávolításához a Kärcher nedves és száraz porszívóival: nedves/száraz padlófúvóka DN 40 robusztus műanyagból, 360 milliméter széles, kefecsíkok, gumibetétek és oldalgörgők.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szélesség (mm)
|360
|Szín
|szürke
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|370 x 190 x 75
Videók
Kompatibilis készülékek
- NT 50/2 Me Classic Edition
- NT 70/2 Me Classic Edition
- NT 90/2 Me Classic Edition
- Pék-készlet
- Szívótömlő DN_40 adapterrel, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő könyökkel és PFC modullal, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő könyökkel, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, elektromosan vezető, kúpos, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, 10 m hosszú, olajálló, kúpos, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 10 m, kúpos, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 16 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 2,5 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, elektromosan vezető, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, kúp, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 1.0, bajonett 1.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, klipsz 2.0, bajonett 2.0
- Szívótömlő, NT, DN 40, hossza 4 m, olajálló, kúpos, bajonett 1.0