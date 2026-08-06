Az L2P technológiával ellátott szárazjeges tisztítóink Home Base csatlakozására utólagosan könnyen felszerelhető tartozékkészlet néhány egyszerű lépésben lehetővé teszi a sugárnyomás beállítását magán a gépen az adott alkalmazásnak megfelelően. A beépített nyomáscsökkentőnek köszönhetően a nyomás széles tartományban, 0,5 és 10,0 bar között állítható, és rögzíthető is. A nyomásveszteség rendkívül alacsony. A ciklonleválasztó, valamint a víz- és olajszűrő garantálja a biztonságos működést, még akkor is, ha a kívülről érkező sűrített levegő rosszabb minőségű. A további kényelem érdekében a töltöttségi szint bármikor könnyen leolvasható, a kiürítési funkció pedig félautomata.