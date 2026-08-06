Nyomáscsökkentő rögzítőkészlet, 1/2 col
L2P technológiával rendelkező szárazjeges tisztítóink Home Base csatlakozására történő felszereléshez: rögzítőkészlet nyomáscsökkentővel, vízleválasztóval és olajleválasztóval. A sugárnyomás a gépen szükség szerint beállítható.
Az L2P technológiával ellátott szárazjeges tisztítóink Home Base csatlakozására utólagosan könnyen felszerelhető tartozékkészlet néhány egyszerű lépésben lehetővé teszi a sugárnyomás beállítását magán a gépen az adott alkalmazásnak megfelelően. A beépített nyomáscsökkentőnek köszönhetően a nyomás széles tartományban, 0,5 és 10,0 bar között állítható, és rögzíthető is. A nyomásveszteség rendkívül alacsony. A ciklonleválasztó, valamint a víz- és olajszűrő garantálja a biztonságos működést, még akkor is, ha a kívülről érkező sűrített levegő rosszabb minőségű. A további kényelem érdekében a töltöttségi szint bármikor könnyen leolvasható, a kiürítési funkció pedig félautomata.
Jellemzők és előnyök
A sugárnyomás szabályozása
- A szárazjéggel való tisztítás csiszoló hatása beállítható.
- Sokoldalú használatot tesz lehetővé.
A sűrített levegő szűrése
- Biztonságos működés a szűrőnek, valamint a víz- és olajleválasztónak köszönhetően.
Egyszerű összeszerelés
- A laikusok számára is könnyen összeszerelhető és szétszerelhető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|2,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|265 x 210 x 285
Alkalmazási területek
- Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
- Kárpitok és textíliák tisztításához.
- Vezérlőszekrények, elektromos alkatrészek és vezérlőelemek tisztításához.
- Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
- Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.