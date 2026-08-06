Nyomáscsökkentő rögzítőkészlet, 1/2 col

L2P technológiával rendelkező szárazjeges tisztítóink Home Base csatlakozására történő felszereléshez: rögzítőkészlet nyomáscsökkentővel, vízleválasztóval és olajleválasztóval. A sugárnyomás a gépen szükség szerint beállítható.

Az L2P technológiával ellátott szárazjeges tisztítóink Home Base csatlakozására utólagosan könnyen felszerelhető tartozékkészlet néhány egyszerű lépésben lehetővé teszi a sugárnyomás beállítását magán a gépen az adott alkalmazásnak megfelelően. A beépített nyomáscsökkentőnek köszönhetően a nyomás széles tartományban, 0,5 és 10,0 bar között állítható, és rögzíthető is. A nyomásveszteség rendkívül alacsony. A ciklonleválasztó, valamint a víz- és olajszűrő garantálja a biztonságos működést, még akkor is, ha a kívülről érkező sűrített levegő rosszabb minőségű. A további kényelem érdekében a töltöttségi szint bármikor könnyen leolvasható, a kiürítési funkció pedig félautomata.

Jellemzők és előnyök
A sugárnyomás szabályozása
  • A szárazjéggel való tisztítás csiszoló hatása beállítható.
  • Sokoldalú használatot tesz lehetővé.
A sűrített levegő szűrése
  • Biztonságos működés a szűrőnek, valamint a víz- és olajleválasztónak köszönhetően.
Egyszerű összeszerelés
  • A laikusok számára is könnyen összeszerelhető és szétszerelhető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 2,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 265 x 210 x 285
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Sokoldalú alkalmazások ipari környezetben, pl. termelési létesítmények tisztítására
  • Kárpitok és textíliák tisztításához.
  • Vezérlőszekrények, elektromos alkatrészek és vezérlőelemek tisztításához.
  • Gépek, motoralkatrészek, öntőformák és tömítések tisztításához.
  • Kerti szerszámok és robotfűnyírók tisztításához.