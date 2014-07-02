Ideális a nyomásingadozások kompenzálására a háztartási vízellátó rendszerekben. 1 m 3/4 "zajcsökkentő tömlő nagynyomású szivattyúk és merev csőrendszerek között történő használatra. Rugalmas, szilikon belső bélésének kialakítása ellensúlyozza a nyomásingadozásokat. A rugalmas belső bélés kiszélesedik, hogy megakadályozzák a szivattyúk beindulását és leállítását. Csökkenti a rezgéseket is. Ennek eredményeként jelentős a zajcsökkenés. A nyomáscső mindkét végén 1 "-es összekötő menettel (33,3 mm).