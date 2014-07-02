Nyomáskiegyenlítő tömlő
A nyomáskiegyenlítő tömlőt nagynyomású szivattyúk és merev csőrendszerek között használják.
Ideális a nyomásingadozások kompenzálására a háztartási vízellátó rendszerekben. 1 m 3/4 "zajcsökkentő tömlő nagynyomású szivattyúk és merev csőrendszerek között történő használatra. Rugalmas, szilikon belső bélésének kialakítása ellensúlyozza a nyomásingadozásokat. A rugalmas belső bélés kiszélesedik, hogy megakadályozzák a szivattyúk beindulását és leállítását. Csökkenti a rezgéseket is. Ennek eredményeként jelentős a zajcsökkenés. A nyomáscső mindkét végén 1 "-es összekötő menettel (33,3 mm).
Jellemzők és előnyök
Rugalmas, szilikon belső tömlő
- A rugalmas belső tömlő kitágulása megakadályozza azt, hogy a szivattyú nyomásesésnél alkalomszerűen be- és kikapcsoljon. A nyomásesést tehát kiegyenlíti és a szivattyú megbízhatóan működik.
Rugalmas tömlő
- Így kevesebb a vibráció és a merev csővezeték felé csökken a zajátadás.
Összekötő tömlő merev csővezetékekhez
- A házi vízellátó szivattyúkhoz való összekötéshez. Legtöbbször a csővezeték-rendszerek nem elegendőek a szivattyú telepítési helyének eléréséhez. Azt ajánljuk, hogy a szivattyút rugalmas tömlővel kösse össze a csővezetékkel.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Átmérő
|3/4″
|Tömlőhossz (m)
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|270 x 275 x 55
Alkalmazási területek
- Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.