Nyomáskiegyenlítő tömlő

A nyomáskiegyenlítő tömlőt nagynyomású szivattyúk és merev csőrendszerek között használják.

Ideális a nyomásingadozások kompenzálására a háztartási vízellátó rendszerekben. 1 m 3/4 "zajcsökkentő tömlő nagynyomású szivattyúk és merev csőrendszerek között történő használatra. Rugalmas, szilikon belső bélésének kialakítása ellensúlyozza a nyomásingadozásokat. A rugalmas belső bélés kiszélesedik, hogy megakadályozzák a szivattyúk beindulását és leállítását. Csökkenti a rezgéseket is. Ennek eredményeként jelentős a zajcsökkenés. A nyomáscső mindkét végén 1 "-es összekötő menettel (33,3 mm).

Jellemzők és előnyök
Rugalmas, szilikon belső tömlő
  • A rugalmas belső tömlő kitágulása megakadályozza azt, hogy a szivattyú nyomásesésnél alkalomszerűen be- és kikapcsoljon. A nyomásesést tehát kiegyenlíti és a szivattyú megbízhatóan működik.
Rugalmas tömlő
  • Így kevesebb a vibráció és a merev csővezeték felé csökken a zajátadás.
Összekötő tömlő merev csővezetékekhez
  • A házi vízellátó szivattyúkhoz való összekötéshez. Legtöbbször a csővezeték-rendszerek nem elegendőek a szivattyú telepítési helyének eléréséhez. Azt ajánljuk, hogy a szivattyút rugalmas tömlővel kösse össze a csővezetékkel.
Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő 3/4″
Tömlőhossz (m) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (H × Sz × M) (mm) 270 x 275 x 55
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kert öntözéshez esővíztárolókból, ciszternákból vagy kutakból.