Pad-hajtó tányér, 479 mm

Paddel történő tisztításhoz. Gyorscserélő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.

Paddel történő tisztításhoz. Gyorscserélő rendszerrel és Centerlock rögzítéssel.

Specifikációk

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 479
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Súly (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 3,8