Padlófej, nedves-száraz
Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.
Alapos nedves és száraz tisztításhoz, valamint finom por, durva szennyeződések vagy folyadékok eltávolításához: nedves/száraz padlófúvóka DN 35 névleges méretű és 300 milliméter szélességű Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus műanyagból készült padlófúvóka oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal és gumibetétekkel rendelkezik.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szélesség (mm)
|300
|Szín
|fekete
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) ( )
|300 x 150 x 80
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