Alapos nedves és száraz tisztításhoz, valamint finom por, durva szennyeződések vagy folyadékok eltávolításához: nedves/száraz padlófúvóka DN 35 névleges méretű és 300 milliméter szélességű Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus műanyagból készült padlófúvóka oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal és gumibetétekkel rendelkezik.