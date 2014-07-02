Padlófej, nedves-száraz

Műanyagból készült nedves/száraz padlófej DN 35 méretben száraz-nedves porszívókhoz. Oldalsó görgőkkel, kefecsíkokkal és gumibetétekkel felszerelve. Munkaszélesség: 300 mm.

Alapos nedves és száraz tisztításhoz, valamint finom por, durva szennyeződések vagy folyadékok eltávolításához: nedves/száraz padlófúvóka DN 35 névleges méretű és 300 milliméter szélességű Kärcher nedves és száraz porszívóihoz. A robusztus műanyagból készült padlófúvóka oldalgörgőkkel, kefecsíkokkal és gumibetétekkel rendelkezik.

Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szélesség (mm) 300
Szín fekete
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) ( ) 300 x 150 x 80

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