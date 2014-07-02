Padlótörlő szett, frottír 5db

Szöszmentes, nagy felszívóerejű és strapabíró: 5 széles, kiváló minőségű pamutból készült padlótisztító törlőkendő.

Szöszmentes, nagy felszívóképességű, strapabíró: A minőségi pamutból készült, 5 széles padlótörlő kendő optimálisan használható a Kärcher gőztisztítók standard padlófejeivel. A strapabíró kendőket egyszerűen a Kärcher gőztisztító padlófejére kell ráhelyezni és indulhat a takarítás. Minden csempe, természetes kő, linóleum- és PVC-padló hatékony tisztításához.

Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű pamutból készült, padlótisztító törlőkendő
  • A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
  • A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín Fehér
Súly (kg) 0,4
Csomagolási súly (kg) 6,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 480 x 270 x 5

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók