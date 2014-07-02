Szöszmentes, nagy felszívóképességű, strapabíró: A minőségi pamutból készült, 5 széles padlótörlő kendő optimálisan használható a Kärcher gőztisztítók standard padlófejeivel. A strapabíró kendőket egyszerűen a Kärcher gőztisztító padlófejére kell ráhelyezni és indulhat a takarítás. Minden csempe, természetes kő, linóleum- és PVC-padló hatékony tisztításához.