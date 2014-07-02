Padlótörlő szett, frottír 5db
Szöszmentes, nagy felszívóerejű és strapabíró: 5 széles, kiváló minőségű pamutból készült padlótisztító törlőkendő.
Szöszmentes, nagy felszívóképességű, strapabíró: A minőségi pamutból készült, 5 széles padlótörlő kendő optimálisan használható a Kärcher gőztisztítók standard padlófejeivel. A strapabíró kendőket egyszerűen a Kärcher gőztisztító padlófejére kell ráhelyezni és indulhat a takarítás. Minden csempe, természetes kő, linóleum- és PVC-padló hatékony tisztításához.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű pamutból készült, padlótisztító törlőkendő
- A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
- A szennyeződést optimálisan feloldja és feltörli a kendővel.
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,4
|Csomagolási súly (kg)
|6,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|480 x 270 x 5
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Alkalmazási területek
- Kemény padlók