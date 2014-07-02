Papír porzsákok, 5 Darab(ok), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Prémium 3 rétegű, M porosztályú papír porzsákok, amelyek alkalmasak Kärcher nedves és száraz porszívókhoz. Tartalma: 5 db
3 rétegű, szakadásálló papír szűrőzsákok - BIA-(U, S, G, C) porosztály M - alkalmas minden NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me és NT 72/2 Eco Tc modellhez. Tartalom: x5
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|5
|Szín
|barna
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|340 x 260 x 35