Papírporzsák készlet (KFI 252)
2 rétegű papírporzsák kiváló szűrőteljesítménnyel és nagy tépésállósággal. A szállított csomag tartalma: 5 db porzsák és 1 mikroszűrő.
2-rétegű papír porzsák kiváló szűrőteljesítménnyel. A papírporzsákok rendkívül tépésállóak és a finom port megbízhatóan visszatartják. Szállítási mennyiség: 5 darab porzsák és 1 mikroszűrő.
Jellemzők és előnyök
Kétrétegű
- Tépésállóság
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|5
|Szín
|barna
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|240 x 150 x 8
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés