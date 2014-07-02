Papírporzsák készlet (KFI 252)

2 rétegű papírporzsák kiváló szűrőteljesítménnyel és nagy tépésállósággal. A szállított csomag tartalma: 5 db porzsák és 1 mikroszűrő.

2-rétegű papír porzsák kiváló szűrőteljesítménnyel. A papírporzsákok rendkívül tépésállóak és a finom port megbízhatóan visszatartják. Szállítási mennyiség: 5 darab porzsák és 1 mikroszűrő.

Jellemzők és előnyök
Kétrétegű
  • Tépésállóság
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 5
Szín barna
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (H × Sz × M) (mm) 240 x 150 x 8
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés