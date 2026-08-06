Patronszűrő VC 5
A VC 5 patronszűrő megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivehető és tisztítható.
A VC 5 patronszűrő megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivehető és tisztítható. Ha szükséges, óvatosan kopogtassa le a port, hogy könnyedén megtisztítsa a szűrőt.
Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 5 kézi porszívóhoz használható
Megbízhatóan megszűri a finomport
A SZŰRŐDOBOZBAN TALÁLHATÓ, A SZŰRŐ KÖNNYEDÉN ELTÁVOLÍTHATÓ
Egyszerűen kézzel tisztítható, lazán megütve a szűrőt
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|98 x 94 x 93
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés