Patronszűrő VC 5

A VC 5 patronszűrő megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivehető és tisztítható.

A VC 5 patronszűrő megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve egyszerűen kivehető és tisztítható. Ha szükséges, óvatosan kopogtassa le a port, hogy könnyedén megtisztítsa a szűrőt.

Jellemzők és előnyök
A Kärcher VC 5 kézi porszívóhoz használható
Megbízhatóan megszűri a finomport
A SZŰRŐDOBOZBAN TALÁLHATÓ, A SZŰRŐ KÖNNYEDÉN ELTÁVOLÍTHATÓ
Egyszerűen kézzel tisztítható, lazán megütve a szűrőt
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 98 x 94 x 93
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés