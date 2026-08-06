PCL 3-18 hengerkefe fa felületekre

Optimálisan felszerelt fafelületek és WPC padlóburkolatok tisztítására: A PCL 3-18-hoz való 2 darabos henger-készlettel alaposan és hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket a felületről.

A hengerkeféket kifejezetten a fafelületekre és a WPC padlóburkolatokra fejlesztették ki. így lehetővé teszi a terasz mély és kíméletes tisztítását. A készletben található két hengerkefe a PCL 3-18 terasztisztítóhoz tartozó kefék helyettesítésére szolgál. Könnyen cserélhetők, és ehhez nincs szükség szerszámra.

Jellemzők és előnyök
A fából készült területek és a WPC padlóburkolat következetes és mélytisztítása kültéren.
Jó területteljesítmény és optimalizált kefeprofil fa és WPC tisztításához
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,6
Méretek (H × Sz × M) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Teraszok
  • Erkély
  • Fa felületek
  • Zöld zuzmó
  • Moha