PCL 3-18 hengerkefe fa felületekre
Optimálisan felszerelt fafelületek és WPC padlóburkolatok tisztítására: A PCL 3-18-hoz való 2 darabos henger-készlettel alaposan és hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket a felületről.
A hengerkeféket kifejezetten a fafelületekre és a WPC padlóburkolatokra fejlesztették ki. így lehetővé teszi a terasz mély és kíméletes tisztítását. A készletben található két hengerkefe a PCL 3-18 terasztisztítóhoz tartozó kefék helyettesítésére szolgál. Könnyen cserélhetők, és ehhez nincs szükség szerszámra.
Jellemzők és előnyök
A fából készült területek és a WPC padlóburkolat következetes és mélytisztítása kültéren.
Jó területteljesítmény és optimalizált kefeprofil fa és WPC tisztításához
A sörte anyagát kifejezetten a tisztítási feladatokhoz igazítottak
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,6
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|134 x 100 x 100
Alkalmazási területek
- Teraszok
- Erkély
- Fa felületek
- Zöld zuzmó
- Moha