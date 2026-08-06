A hengerkeféket kifejezetten a fafelületekre és a WPC padlóburkolatokra fejlesztették ki. így lehetővé teszi a terasz mély és kíméletes tisztítását. A készletben található két hengerkefe a PCL 3-18 terasztisztítóhoz tartozó kefék helyettesítésére szolgál. Könnyen cserélhetők, és ehhez nincs szükség szerszámra.