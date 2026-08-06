Pet
A Kärcher alacsonynyomású mosógépeinek ideális kiegészítője: a Pet tartozéktáska praktikus kiegészítőket tartalmaz, amelyeket kifejezetten a kutyák kíméletes tisztítására fejlesztettek ki.
Tökéletes a kutyák tisztítására és ápolására: a Pet tartozéktáskában található tartozékokat a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonynyomású mosógépekkel való használatra optimalizálták a négylábú barátok gyengéd, de hatékony tisztításához. A speciálisan kifejlesztett, szilikon masszírozófejekkel ellátott kisállatkefe a legmakacsabb szennyeződéseket is kiszedi szőrükből. A kúpos fúvóka különösen gyengéden és óvatosan tisztítja a szennyezett szőrzetet és a nyálkahártyát. A pihe-puha mikroszálas kendő sok vizet szív magába, jól érzi magát a kutya szőrén és nem hagy kellemetlen szagot. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít.
Jellemzők és előnyök
Mosókefe háziállatok számáraA speciálisan kifejlesztett kisállatkefe szilikon masszírozófejekkel eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a szőrből.
Kúpos szórófejA kúpos fúvóka különösen gyengéd, így ideális a piszkos szőrzet és a szennyezett mancsok gondos tisztításához.
Mikroszálas kendőA bolyhos mikroszálas kendővel a kutyákat közvetlenül a tisztítás után száríthatja meg. A mikroszálas kendő sok vizet szív fel és megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását.
Tartozéktáska
- Gépben mosható, vízlepergető anyagból készült – ideális utazáshoz.
- Minden tartozék egy helyen tárolható, és extra hely a kutyasétáltatáshoz szükséges egyéb kellékeknek.
- A táska az üres víztartályban tárolható a Kärcher OC 4-el együtt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Textil szálösszetétele
|80% poliészter, 20% poliamid
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,8
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|220 x 220 x 100
Alkalmazási területek
- Kisállatok / kutyák
- Kerékpárok
- Sátrak / kempingfelszerelések
- Cipők / túrabakancsok
- Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
- Babakocsik
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti/terasz/erkély bútorok
- Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
- Virágládák