Pet

A Kärcher alacsonynyomású mosógépeinek ideális kiegészítője: a Pet tartozéktáska praktikus kiegészítőket tartalmaz, amelyeket kifejezetten a kutyák kíméletes tisztítására fejlesztettek ki.

Tökéletes a kutyák tisztítására és ápolására: a Pet tartozéktáskában található tartozékokat a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonynyomású mosógépekkel való használatra optimalizálták a négylábú barátok gyengéd, de hatékony tisztításához. A speciálisan kifejlesztett, szilikon masszírozófejekkel ellátott kisállatkefe a legmakacsabb szennyeződéseket is kiszedi szőrükből. A kúpos fúvóka különösen gyengéden és óvatosan tisztítja a szennyezett szőrzetet és a nyálkahártyát. A pihe-puha mikroszálas kendő sok vizet szív magába, jól érzi magát a kutya szőrén és nem hagy kellemetlen szagot. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít.

Jellemzők és előnyök
Pet: Mosókefe háziállatok számára
Mosókefe háziállatok számára
A speciálisan kifejlesztett kisállatkefe szilikon masszírozófejekkel eltávolítja a makacs szennyeződéseket is a szőrből.
Pet: Kúpos szórófej
Kúpos szórófej
A kúpos fúvóka különösen gyengéd, így ideális a piszkos szőrzet és a szennyezett mancsok gondos tisztításához.
Pet: Mikroszálas kendő
Mikroszálas kendő
A bolyhos mikroszálas kendővel a kutyákat közvetlenül a tisztítás után száríthatja meg. A mikroszálas kendő sok vizet szív fel és megakadályozza a kellemetlen szagok kialakulását.
Tartozéktáska
  • Gépben mosható, vízlepergető anyagból készült – ideális utazáshoz.
  • Minden tartozék egy helyen tárolható, és extra hely a kutyasétáltatáshoz szükséges egyéb kellékeknek.
  • A táska az üres víztartályban tárolható a Kärcher OC 4-el együtt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Textil szálösszetétele 80% poliészter, 20% poliamid
Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,8
Méretek (H × Sz × M) (mm) 220 x 220 x 100
Alkalmazási területek
  • Kisállatok / kutyák
  • Kerékpárok
  • Sátrak / kempingfelszerelések
  • Cipők / túrabakancsok
  • Sportfelszerelés (szörfdeszka, kajak, állólapát)
  • Babakocsik
  • Kerti szerszámok és eszközök
  • Kerti/terasz/erkély bútorok
  • Gyermekjátékok / kisautók / futókerekek
  • Virágládák