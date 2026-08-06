Tökéletes a kutyák tisztítására és ápolására: a Pet tartozéktáskában található tartozékokat a Kärcher OC 3 és OC 4 alacsonynyomású mosógépekkel való használatra optimalizálták a négylábú barátok gyengéd, de hatékony tisztításához. A speciálisan kifejlesztett, szilikon masszírozófejekkel ellátott kisállatkefe a legmakacsabb szennyeződéseket is kiszedi szőrükből. A kúpos fúvóka különösen gyengéden és óvatosan tisztítja a szennyezett szőrzetet és a nyálkahártyát. A pihe-puha mikroszálas kendő sok vizet szív magába, jól érzi magát a kutya szőrén és nem hagy kellemetlen szagot. A kiegészítők szépen tárolhatók a mellékelt táskában, amely vízlepergető anyagból készült, és még további apró kiegészítők számára is helyet biztosít.