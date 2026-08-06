PGS 4-18 fűrészlap

Éles és pontos: A fűrészlap kompatibilis a PGS 4-18 akkumulátoros ágfűrésszel. Tökéletes vágási eredményt biztosít.

A lenyűgöző minőség lehetővé teszi az ágak pontos vágását kis erőfeszítéssel. A szerszám nélküli csererendszernek köszönhetően a fűrészlapok is gyorsan és egyszerűen cserélhetők.

Jellemzők és előnyök
Németországban gyártott prémium fűrészlap
  • Az optimális vágási teljesítmény érdekében.
Szerszám nélküli fűrészlapcsere
  • Gyors és egyszerű fűrészlapcsere szerszámok nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Méretek (H × Sz × M) (mm) 152 x 2 x 20
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Ágak