PGS 4-18 fűrészlap
Éles és pontos: A fűrészlap kompatibilis a PGS 4-18 akkumulátoros ágfűrésszel. Tökéletes vágási eredményt biztosít.
A lenyűgöző minőség lehetővé teszi az ágak pontos vágását kis erőfeszítéssel. A szerszám nélküli csererendszernek köszönhetően a fűrészlapok is gyorsan és egyszerűen cserélhetők.
Jellemzők és előnyök
Németországban gyártott prémium fűrészlap
- Az optimális vágási teljesítmény érdekében.
Szerszám nélküli fűrészlapcsere
- Gyors és egyszerű fűrészlapcsere szerszámok nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|152 x 2 x 20
Alkalmazási területek
- Ágak