A magasban végzett kerti munka gyerekjáték: a PGS 4-18 akkumulátoros metszőfűrész teleszkópos fogantyúja és a TLO 2-18 akkumulátorfa-favágó azt jelenti, hogy 145 és 205 centiméter között bárhol beállíthatja a munkamagasságot, és akár 135°-kal is beállíthatja a munkaszöget. A fa és az ágak magasabbra vágása nem jelent problémát.