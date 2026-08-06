PGS 4-18 Teleszkópos hosszabbító
A teleszkópos nyél tökéletes kiegészítője a PGS 4-18 akkumulátoros metszőfűrésznek és a TLO 2-18 faágvágónak, amellyel akár 3,5 m magasságban is vághat fát és ágakat.
A magasban végzett kerti munka gyerekjáték: a PGS 4-18 akkumulátoros metszőfűrész teleszkópos fogantyúja és a TLO 2-18 akkumulátorfa-favágó azt jelenti, hogy 145 és 205 centiméter között bárhol beállíthatja a munkamagasságot, és akár 135°-kal is beállíthatja a munkaszöget. A fa és az ágak magasabbra vágása nem jelent problémát.
Jellemzők és előnyök
Komfortos tisztításA munkamagasság fokozatmentesen állítható és szabályozható a testmagasságtól és a követelményektől függően.
135°-os szögbeállításVáltozatos felhasználási lehetőségek
Egyszerű telepítésA teleszkópos fogantyú pillanatok alatt felszerelhető a készülékre.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|ezüst
|Súly (kg)
|1
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|1470 x 69 x 69
Alkalmazási területek
- Magasan lévő ágak