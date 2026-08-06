PGS 4-18 Teleszkópos hosszabbító

A teleszkópos nyél tökéletes kiegészítője a PGS 4-18 akkumulátoros metszőfűrésznek és a TLO 2-18 faágvágónak, amellyel akár 3,5 m magasságban is vághat fát és ágakat.

A magasban végzett kerti munka gyerekjáték: a PGS 4-18 akkumulátoros metszőfűrész teleszkópos fogantyúja és a TLO 2-18 akkumulátorfa-favágó azt jelenti, hogy 145 és 205 centiméter között bárhol beállíthatja a munkamagasságot, és akár 135°-kal is beállíthatja a munkaszöget. A fa és az ágak magasabbra vágása nem jelent problémát.

Jellemzők és előnyök
PGS 4-18 Teleszkópos hosszabbító: Komfortos tisztítás
Komfortos tisztítás
A munkamagasság fokozatmentesen állítható és szabályozható a testmagasságtól és a követelményektől függően.
PGS 4-18 Teleszkópos hosszabbító: 135°-os szögbeállítás
135°-os szögbeállítás
Változatos felhasználási lehetőségek
PGS 4-18 Teleszkópos hosszabbító: Egyszerű telepítés
Egyszerű telepítés
A teleszkópos fogantyú pillanatok alatt felszerelhető a készülékre.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín ezüst
Súly (kg) 1
Csomagolási súly (kg) 1,5
Méretek (H × Sz × M) (mm) 1470 x 69 x 69
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Magasan lévő ágak