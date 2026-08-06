Pipe coupling

A csatlakozóelem lehetővé teszi az 1 1/4 "-es csővezeték (vákumbiztos csatlakoztatása) csatlakoztatását a szivattyú szívóoldalához, beépítve a PerfectConnect tömítési elvét a megbízható tömítéshez.

1 1/4 "PE-cső átmérőjű szívóvezetékeket lehet csatlakoztatni (vákumbiztos csatlakozás) a szivattyú szívóoldalához a csatlakozóelem segítségével. Ez azt jelenti, hogy például a vizet alternatív vízforrásokból lehet elvezetni, például tartályokhoz vagy kutakhoz és mosógéphez használják, alkalmas toalett tisztítására vagy a kert öntözésére. A G1 belső menetnek köszönhetően a kereskedelemben kapható szívótömlők G1 csatlakozó menettel is használhatók. Az egyszerűen telepíthető radiális BP kiegészítők PerfectConnect tömítésének alapelve rendkívül megbízható tömítést kínál - a problémamentes működés biztosítása érdekében.

Jellemzők és előnyök
CSATLAKOZÓELEM KÖZVETLENÜL A SZÍVÓ CSŐVEZETÉKHEZ (1 1/4")
  • A SZIVATTYÚ SZERSZÁMMENTES CSATLAKOZTATÁSA A CSŐVEZETÉKHEZ (1 1/4").
Specifikációk

Műszaki adatok

Menetméret G1
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 63 x 80 x 63

Felszereltség

  • Kiegészítők a Kärcher PerfectConnect termékcsaládban
Alkalmazási területek
  • Vízkészletek felszívása pl. ciszternákból, esőgyűjtőkből, forrásokból stb.