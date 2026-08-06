1 1/4 "PE-cső átmérőjű szívóvezetékeket lehet csatlakoztatni (vákumbiztos csatlakozás) a szivattyú szívóoldalához a csatlakozóelem segítségével. Ez azt jelenti, hogy például a vizet alternatív vízforrásokból lehet elvezetni, például tartályokhoz vagy kutakhoz és mosógéphez használják, alkalmas toalett tisztítására vagy a kert öntözésére. A G1 belső menetnek köszönhetően a kereskedelemben kapható szívótömlők G1 csatlakozó menettel is használhatók. Az egyszerűen telepíthető radiális BP kiegészítők PerfectConnect tömítésének alapelve rendkívül megbízható tömítést kínál - a problémamentes működés biztosítása érdekében.