Piros, kemény hengekefe szőnyegkefés porszívóhoz CV 38/1 + CV 38/2

Kemény hengerkefe 356 mm hosszúságú, piros poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 38/1 és CV 38/2 álló kefés porszívójához.

356 mm-es hengerkefe minden CV 38/1 és CV 38/2 álló kefés porszívóhoz. A henger kemény, piros, 10 mm-es poliamid sörtékkel van ellátva, és tökéletesen alkalmas például tűfilc padlóburkolatok tisztítására. Sörték átmérője: 0,30 mm.

Specifikációk

Műszaki adatok

Kefehossz (mm) 356
Keménységi fokozat kemény
Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín piros
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 356 x 61 x 61

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