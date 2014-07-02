356 mm-es hengerkefe minden CV 38/1 és CV 38/2 álló kefés porszívóhoz. A henger kemény, piros, 10 mm-es poliamid sörtékkel van ellátva, és tökéletesen alkalmas például tűfilc padlóburkolatok tisztítására. Sörték átmérője: 0,30 mm.