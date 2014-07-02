Piros, kemény hengekefe szőnyegkefés porszívóhoz CV 38/1 + CV 38/2
Kemény hengerkefe 356 mm hosszúságú, piros poliamid sörtékkel a Kärcher összes CV 38/1 és CV 38/2 álló kefés porszívójához.
356 mm-es hengerkefe minden CV 38/1 és CV 38/2 álló kefés porszívóhoz. A henger kemény, piros, 10 mm-es poliamid sörtékkel van ellátva, és tökéletesen alkalmas például tűfilc padlóburkolatok tisztítására. Sörték átmérője: 0,30 mm.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Kefehossz (mm)
|356
|Keménységi fokozat
|kemény
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|piros
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|356 x 61 x 61
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