Pisztoly TR 155°C csomagban

Kiváló minőségű Classic szórópisztoly robusztus szeleppel. Alkalmas a Kärcher melegvizes magasnyomású tisztítóihoz is.

Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 155
Csatlakozómenet EASY!Lock
Csomagolási súly (kg) 0,5