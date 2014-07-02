Polírozó pad-ek kő, linóleum, PVC felülethez

3 polírozó pad FP 303 szívó-polírozógéphez. Speciálisan matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes polírozásához.

3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes polírozásához. A polírozó pad-eket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt matt kőpadlókon, PVC- vagy linóleumpadlón. A polírozó pad-eket egyszerűen helyezze rá a polírozókészülék polírozótárcsájára.

Jellemzők és előnyök
Polírozó padek kiváló mikroszálas anyagból
  • Tökéletes polírozási eredmény matt természetes kő, PVC és linóleum padlókon.
  • Speciálisan matt természetes kő, PVC és linóleum padlók polírozásához kifejlesztve.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 3
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 125 x 125 x 15
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Matt mű- és naturkő padló