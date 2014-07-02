Polírozó pad-ek kő, linóleum, PVC felülethez
3 polírozó pad FP 303 szívó-polírozógéphez. Speciálisan matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes polírozásához.
3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Matt kőpadlók, PVC vagy linóleum tökéletes polírozásához. A polírozó pad-eket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt matt kőpadlókon, PVC- vagy linóleumpadlón. A polírozó pad-eket egyszerűen helyezze rá a polírozókészülék polírozótárcsájára.
Jellemzők és előnyök
Polírozó padek kiváló mikroszálas anyagból
- Tökéletes polírozási eredmény matt természetes kő, PVC és linóleum padlókon.
- Speciálisan matt természetes kő, PVC és linóleum padlók polírozásához kifejlesztve.
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|125 x 125 x 15
Alkalmazási területek
- Matt mű- és naturkő padló