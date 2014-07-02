3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Felületkezelt padlók tökéletes polírozásához. A felületkezelt padlókhoz való polírozó fejeket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt felületkezelt keménypadlókon mint például parafa-, lamináltpadló vagy parketta. A polírozó pad-eket egyszerűen helyezze rá a polírozókészülék polírozótárcsájára.