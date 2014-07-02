Polírozó pad-ek parkettához, felületkezelt/laminált
3 polírozó pad FP 303 szívó-polírozógéphez. Speciálisan felületkezelt kemény felületek, mint pl. felületkezelt felületű parketta, parafa és laminált padló tökéletes polírozásához.
3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Felületkezelt padlók tökéletes polírozásához. A felületkezelt padlókhoz való polírozó fejeket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt felületkezelt keménypadlókon mint például parafa-, lamináltpadló vagy parketta. A polírozó pad-eket egyszerűen helyezze rá a polírozókészülék polírozótárcsájára.
Jellemzők és előnyök
Polírozó padek kiváló mikroszálas anyagból
- Tökéletes polírozási eredmények felületkezelt padlóburkolatokon (parketta, laminált padló, parafa)
- Speciálisan felületkezelt padlóburkolatok (parketta, laminált pad, parafa) polírozásához kifejlesztve.
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|125 x 125 x 8
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók