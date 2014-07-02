Polírozó pad-ek parkettához, felületkezelt/laminált

3 polírozó pad FP 303 szívó-polírozógéphez. Speciálisan felületkezelt kemény felületek, mint pl. felületkezelt felületű parketta, parafa és laminált padló tökéletes polírozásához.

3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Felületkezelt padlók tökéletes polírozásához. A felületkezelt padlókhoz való polírozó fejeket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt felületkezelt keménypadlókon mint például parafa-, lamináltpadló vagy parketta. A polírozó pad-eket egyszerűen helyezze rá a polírozókészülék polírozótárcsájára.

Jellemzők és előnyök
Polírozó padek kiváló mikroszálas anyagból
  • Tökéletes polírozási eredmények felületkezelt padlóburkolatokon (parketta, laminált padló, parafa)
  • Speciálisan felületkezelt padlóburkolatok (parketta, laminált pad, parafa) polírozásához kifejlesztve.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 3
Szín Fehér
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 125 x 125 x 8
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Lezárt kemény padlók