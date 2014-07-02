3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Viaszolt kemény felületek, valamint olaj-viasz felső réteggel bevont padlók, mint például parketta tökéletes polírozásához. A viaszolt padlókhoz való polírozó fejeket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt viaszolt keménypadlókon, mint az olaj-viasz felső réteggel bevont padlókon. A polírozó pad-eket egyszerűen tegye rá a polírozókészülék polírozótárcsájára és indulhat a munka.