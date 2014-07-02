Polírozó pad-ek parkettához, viaszolt parketta
3 polírozó pad FP 303 szívó-polírozógéphez. Speciálisan viaszolt kemény felületek, mint a viaszolt parketta tökéletes polírozásához.
3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Viaszolt kemény felületek, valamint olaj-viasz felső réteggel bevont padlók, mint például parketta tökéletes polírozásához. A viaszolt padlókhoz való polírozó fejeket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt viaszolt keménypadlókon, mint az olaj-viasz felső réteggel bevont padlókon. A polírozó pad-eket egyszerűen tegye rá a polírozókészülék polírozótárcsájára és indulhat a munka.
Jellemzők és előnyök
Polírozó padek kiváló mikroszálas anyagból
- Tökéletes polírozási eredmény viaszolt fapadlókon és olaj-viasz-réteggel ellátott fapadlókon.
- Speciálisan viaszolt fapadlók és olaj-viasz-réteggel ellátott fapadlók polírozásához kifejlesztve.
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|125 x 125 x 10
Alkalmazási területek
- Viaszolt fapadlók