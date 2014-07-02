Polírozó pad-ek parkettához, viaszolt parketta

3 polírozó pad FP 303 szívó-polírozógéphez. Speciálisan viaszolt kemény felületek, mint a viaszolt parketta tökéletes polírozásához.

3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Viaszolt kemény felületek, valamint olaj-viasz felső réteggel bevont padlók, mint például parketta tökéletes polírozásához. A viaszolt padlókhoz való polírozó fejeket speciálisan erre az alkalmazási területre fejlesztették ki és különleges polírozási tulajdonságainak köszönhetően garantálják a még jobb eredményt viaszolt keménypadlókon, mint az olaj-viasz felső réteggel bevont padlókon. A polírozó pad-eket egyszerűen tegye rá a polírozókészülék polírozótárcsájára és indulhat a munka.

Jellemzők és előnyök
Polírozó padek kiváló mikroszálas anyagból
  • Tökéletes polírozási eredmény viaszolt fapadlókon és olaj-viasz-réteggel ellátott fapadlókon.
  • Speciálisan viaszolt fapadlók és olaj-viasz-réteggel ellátott fapadlók polírozásához kifejlesztve.
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 3
Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Viaszolt fapadlók