Polírozó pad-ek (univerzális)

3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Minden kemény felület és parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC- és laminált padló tökéletes polírozásához.

3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Minden kemény felület parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC-. laminált padló tökéletes polírozásához. Ezek a briliáns polírozási eredmények magukért beszélnek.

Jellemzők és előnyök
Polírozó pad kiváló minőségű gyapjú utánzatból
  • Tökéletes polírozási eredmény minden padlóburkolaton
  • 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 3
Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Kemény padlók