Polírozó pad-ek (univerzális)
3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Minden kemény felület és parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC- és laminált padló tökéletes polírozásához.
3 polírozó pad az FP 303 szívó-polírozógéphez. Minden kemény felület parketta, kő-, linóleum-, parafa-, PVC-. laminált padló tökéletes polírozásához. Ezek a briliáns polírozási eredmények magukért beszélnek.
Jellemzők és előnyök
Polírozó pad kiváló minőségű gyapjú utánzatból
- Tökéletes polírozási eredmény minden padlóburkolaton
- 60 °C-on géppel mosható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|3
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|125 x 125 x 10
Alkalmazási területek
- Kemény padlók