Pontsugár fúvóka
A pontsugár fúvóka tisztítja az apró hézagokat, a keskeny réseket és a makacs szennyeződéseket. A mosó szórópisztolyához igazítva erős vékony sugarat hoz létre.
A nagy teljesítményű vékony sugárral ellátott pontsugár fúvóka különösen alkalmas a hézagok és a keskeny rések tisztítására, valamint a kissé makacsabb szennyeződések eltávolítására. Ez tökéletesen kiegészíti a lapos sugarú fúvókát, amely a magas nyomású mosóhoz tartozik. Nem alkalmas háziállatok fürdetésére.
Jellemzők és előnyök
Pontsugár
- Vékony vízsugár célzott tisztításhoz
Erőteljes
- Makacs szennyeződésekhez, apró résekhez és keskeny hajszálrepedésekhez.
A pisztolyhoz csatlakoztatható
- Egyszerű fúvókacsere
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|antracit
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|29 x 27 x 27