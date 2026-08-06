A nagy teljesítményű vékony sugárral ellátott pontsugár fúvóka különösen alkalmas a hézagok és a keskeny rések tisztítására, valamint a kissé makacsabb szennyeződések eltávolítására. Ez tökéletesen kiegészíti a lapos sugarú fúvókát, amely a magas nyomású mosóhoz tartozik. Nem alkalmas háziállatok fürdetésére.