Pontsugár fúvóka

A pontsugár fúvóka tisztítja az apró hézagokat, a keskeny réseket és a makacs szennyeződéseket. A mosó szórópisztolyához igazítva erős vékony sugarat hoz létre.

A nagy teljesítményű vékony sugárral ellátott pontsugár fúvóka különösen alkalmas a hézagok és a keskeny rések tisztítására, valamint a kissé makacsabb szennyeződések eltávolítására. Ez tökéletesen kiegészíti a lapos sugarú fúvókát, amely a magas nyomású mosóhoz tartozik. Nem alkalmas háziállatok fürdetésére.

Jellemzők és előnyök
Pontsugár
  • Vékony vízsugár célzott tisztításhoz
Erőteljes
  • Makacs szennyeződésekhez, apró résekhez és keskeny hajszálrepedésekhez.
A pisztolyhoz csatlakoztatható
  • Egyszerű fúvókacsere
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín antracit
Méretek (H × Sz × M) (mm) 29 x 27 x 27